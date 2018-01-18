Владимир Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

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75 лет со дня прорыва блокады Ленинграда отмечали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В январе 1943 года советские войска, пробив оборону немцев, восстановили связь города с большой землёй, а год спустя полностью отбросили врага от Северной столицы. В четверг Санкт-Петербург посетил президент Владимир Путин.

Длина главной аллеи Пискаревского кладбища 480 метров. Чтобы пройти её вместе с ветеранами, в Петербург прилетел Владимир Путин, передает "ТВ Центр". В какой-то момент он отделяется от процессии и подходит к братской могиле номер 27. В ней похоронен старший брат президента Виктор. Он умер в начале блокады.

Пискаревское кладбище - один из самых скорбных памятников Ленинградской блокаде. В безымянных братских могилах покоится, по разным данным, до полумиллиона человек — военные, защитники осажденного города, обычные жители, взрослые и дети.

В память о погибших в страшные годы блокады к подножию монумента Матери-Родины глава государства возложил красные розы, перевязанные черной траурной лентой. После торжественной церемонии побеседовал с ветеранами — с теми, кто яростно защищал Ленинград от врага. И их сыновьями, которые бережно хранят память о своих отцах.

Плацдарм на берегу Невы, легендарный "Невский пятачок", где разворачивались главные события операции "Искра". Монумент "Рубежный камень" - два сцепленных каменных куба - символизируют воссоединение Ленинградского и Волховского фронтов 18 января 1943 года.

В четверг в честь 75-летней годовщины прорыва блокады на берегу Невы открылся новый музейный комплекс. Экскурсию для президента проводит автор трехмерной панорамы 28 летний поисковик из Шлиссельбурга Дмитрий Поштаренко. С 14 лет он занимается поисками останков советских бойцов. В 2014 году он создал похожую, но временную экспозицию. Президент России, осмотрев ее тогда, предложил сделать постоянный военно-исторический музей. Специально для этого на берегу Невы рядом с уже существующей диорамой построили новое здание.

Красноармеец Константин Непоклонов - реальный исторический персонаж, гвардии старший лейтенант, заместитель командира 2-й пулеметной роты 57 отдельного пулеметного батальона. Люди, орудия, даже ездовые собаки, которые вывозили раненых - здесь все воссоздано точно по архивным документам. Это остановившееся мгновение 13 января 1943 года, контратака советских солдат, форсирование Невы, выход бойцов на берег, занятый неприятелем.

Владимир Путин стал и одним из первых зрителей исторического фильма, посвященного обороне Ленинграда. Военная сага "Рубеж" режиссера Дмитрия Тюрина должна выйти в российский кинопрокат 22 февраля 2018 года. Фильм рассказывает о молодом человеке, у которого есть все, кроме самого главного - любви. В поисках настоящего чувства герой перемещается во времени и вдруг оказывается в эпицентре военных действий, на Невском пятачке.

Вместе с президентом новый фильм смотрели ветераны. Эти люди живут одной идеей — сделать Родину, которую сберегли, ещё лучше. 75-я годовщина прорыва блокады Ленинграда - это важная, но непраздничная дата, говорят ветераны. Осажденному городу тогда стало чуть легче выживать: но после этого был еще год страданий, голода, смертей. Полное освобождение Ленинграда от фашисткой блокады отмечают 27 января. 75-я годовщина этой даты - в следующем году.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.