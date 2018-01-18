Родченков обвинил британских спортсменов в употреблении допинга

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Григорий Родченков выступил с новыми разоблачениями. На этот раз жертвами бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории стали британские спортсмены.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков, с чьей подачи началось громкое разбирательство в отношении наших атлетов и были введены санкции против них, похоже, нашел себе новую цель.

На этот раз он поставил под сомнение чистоту британских спортсменов, передает "ТВ Центр". Своими откровениями Родченков поделился с режиссером документального фильма о допинговом скандале Брайаном Фогелем, который, в свою очередь, рассказал обо всём прессе. Родченков привёл конкретные имена участников сборной Соединенного Королевства, употребляющих запрещенные препараты.

Разоблачитель также раскритиковал систему допинг-тестирования на летних Олимпийских играх в Лондоне, назвав работу специалистов худшей из всего, с чем ему доводилось сталкиваться.