МИД России: власти Украины готовятся к новой войне

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В МИД России прокомментировали принятие на Украине закона о реинтеграции Донбасса. Как считают на Смоленской площади, "иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя". Документ нацелен на то, чтобы законодательно подтвердить линию Киева на решение кризиса в регионе силовым путем, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД России считает подготовкой к новой войне принятие Верховной Радой Украины закона о реинтеграции Донбасса. Этот документ, подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства, нацелен законодательно подтвердить линию Киева на решение кризиса в регионе силовым путем.

Говоря о положениях нового закона, российские дипломаты отметили, что антитеррористическая операция в Донбассе будет переформатирована в войсковую. "В этих целях будет создан утверждаемый Президентом Украины (Петром Порошенко – прим. ред.) некий "объединенный оперативный штаб", который получит возможность планировать и задействовать вооруженные силы против мирного населения на всей территории страны, и необязательно только на юго-востоке", - прокомментировали в департаменте информации и печати МИД России.

Военное положение, утверждается в заявлении российской стороны, формально объявлено не будет, благодаря чему Порошенко получит "неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства". "Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя", - уверены на Смоленской площади.

В МИД раскритиковали утверждения в украинском законе о том, что Россия "осуществляет преступный акт агрессии" против Украины, "временно оккупирует часть ее территории", управляя Донбассом при помощи подконтрольной Москве "оккупационной администрации". В Москве считают, что Киев таким образом пытается переложить вину и снять с себя ответственность за "те разрушения и страдания, которые приносят народу бездумные действия властей Украины".

Новый украинский закон противоречит Минским соглашениям, заявили в МИД, подчеркнув, что ни о какой реинтеграции в действительности в документе речи не идет.

"Напротив, все делается для того, чтобы еще больше расколоть Украину и оттолкнуть от себя проживающих в Донбассе граждан. Киев хоронит достигнутые в Минске договоренности и весь имеющийся механизм поиска взаимоприемлемых решений по преодолению внутриукраинского кризиса, включая и "нормандский формат", - заключили в министерстве.

18 января Верховная Рада приняла во втором и окончательном чтении закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Согласно итогам голосования, за принятие документа проголосовали 280 народных депутатов, против - 36, двое воздержались.

Порошенко ранее приветствовал принятие закона, который был внесен по его инициативе. По его словам, принятый документ дал сигнал о том, что страна продолжит прокладывать путь для реинтеграции региона политико-дипломатическими средствами.

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