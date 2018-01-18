Собянин вручил награды Москвы преподавателям Высшей школы экономики

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Сергей Собянин вручил награды города преподавателям Высшей школы экономики. По словам мэра, ВШЭ является ведущим вузом города и всей страны.

Сергей Собянин вручил награды сотрудникам Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", передает "ТВ Центр". Их заслуги отмечены знаками отличия "за безупречную службу", званием "почетный работник образования", грамотами правительства Москвы и благодарностью мэра.

Обращаясь к награжденным, Сергей Собянин отметил, что высшая школа экономики является ведущим вузом страны, который создал систему взаимодействия со школьным образованием. Этот предуниверсарий занимает первое место в столице среди школьных образовательных учреждений. Особо мэр отметил вклад вуза в обучение кадров для московских технопарков.

"Очень важно, конечно, в городе чтобы появились новые высокотехнологичные предприятия, технопарки и другие значимые объекты, но самое главное и самое важное — это люди, которые будут на них работать, это люди, которые останутся в Москве, будут заниматься развитием социальной сферы, экономики, работать на предприятиях Москвы, в органах государственно власти. Это тот золотой фонд, который определит будущее нашего города и, уверен, будущее нашей страны. И вы достойно этим занимаетесь", - сказал Сергей Собянин.