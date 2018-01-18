Власти Турции продлили режим ЧП в стране еще на 3 месяца

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Турецкий парламент принял постановление о продлении режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Данное решение было принято большинством голосов. Режим ЧП в Турции ввели после попытки переворота в июле 2016 года.

Парламент Турции принял постановление о продлении режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

Данное решение было принято большинством голосов. Накануне Совет национальной безопасности Турции рекомендовал продлить режим чрезвычайного положения. Затем это решение было принято турецким правительством.

Режим чрезвычайного положения в Турции ввели после попытки переворота в июле 2016 года. Впоследствии он пять раз продлевался на трехмесячный срок.