Лавров рассказал об угрозах архитектуре международной безопасности
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Провал плана действий по иранской ядерной программе негативно отразится на архитектуре международной безопасности. С таким предупреждением выступил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН. По его словам, провал сделки с Ираном станет тревожным сигналом для ситуации вокруг КНДР.
Заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое проблеме нераспространения ядерного оружия, проходит в Нью-Йорке. В дискуссии участвуют министры иностранных дел стран-членов Совета, в том числе Сергей Лавров, передает "ТВ Центр".
Главное внимание Совбез уделил проблеме денуклеаризации Корейского полуострова. Открывая заседание, председательствующий в Совете президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что снижение напряжённости в регионе - невозможно без взаимодействия России, Китая и США.