Лавров рассказал об угрозах архитектуре международной безопасности

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Провал плана действий по иранской ядерной программе негативно отразится на архитектуре международной безопасности. С таким предупреждением выступил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН. По его словам, провал сделки с Ираном станет тревожным сигналом для ситуации вокруг КНДР.