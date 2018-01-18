В Краматорске погиб наблюдатель ОБСЕ

Теги: Происшествие украина обсе донбасс

В Краматорске, территории Донецкой области, которая контролируется Киевом, в результате автокатастрофы погиб наблюдатель ОБСЕ. Об этом сообщил спецпредставитель миссии Мартин Сайдик. Он не уточнил обстоятельства происшествия и не сообщил, гражданином какой страны являлся погибший.

Наблюдатель ОБСЕ погиб в Краматорске, на контролируемой официальным Киевом территории Донецкой области Украины. Об этом сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Грустная новость. Сегодня в Краматорске в автокатастрофе погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего", - сказал он после заседания контактной группы в Минске.

Как передает ТАСС, Сайдик не уточнил обстоятельства происшествия и не сообщил, гражданином какой страны являлся погибший.

В апреле 2017 года под Луганском на мине подорвался автомобиль миссии. Один наблюдатель, гражданин США, погиб. Двое получили ранения.

Читайте также:

МИД России: власти Украины готовятся к новой войне

В ЛНР предотвратили теракт против наблюдателей СММ ОБСЕ

ОБСЕ обвинила ДНР в нападении на сотрудников миссии в Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ дважды попали под обстрел под Луганском

ЛНР передала ОБСЕ тело погибшего наблюдателя