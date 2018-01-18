Жертвами урагана в Нидерландах стали три человека

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Сильнейший шторм обрушился на страны Западной Европы. В прибрежных районах Великобритании, Бельгии и Германии порывы ветра достигали ураганных скоростей - более 40-ка метров в секунду. В аэропортах крупных городов отменены сотни авиарейсов. В Германии из-за обрыва проводов около 100-та тысяч человек остались без электроснабжения. В Шотландии шторм сопровождался обильным снегопадом, на дорогах возросло число аварий. Но самый сильный удар стихии пришёлся на Нидерланды.

Под ударом стихии оказались сразу 7 провинций Нидерландов. Скорость порывов ветра в некоторых районах достигает 140 километров в час. В стране объявлен самый высокий уровень опасности. Очевидцы делятся в соцсетях кадрами погодного апокалипсиса, передает "ТВ Центр".

В порту мощные порывы ветра, словно картонные коробки, уносят в море многотонные контейнеры. На автомагистралях - десятки перевёрнутых грузовиков. Под поваленными деревьями погребены сотни автомобилей. Из-за разгула стихии на всей территории страны прервано железнодорожное сообщение. Аэропорт Схипхол в Амстердаме на несколько часов отменил все прибывающие и вылетающие рейсы. В полной мере работу воздушной гавани обещают восстановить только к пятнице.

Власти призывают всех жителей Королевства без крайней необходимости вообще не выходить на улицу. Устоять под натиском непогоды удаётся далеко не каждому. Порывами ветра людей сбивает с ног и уносит, словно щепки. Удержаться сложно не только на ногах. В Амстердаме очевидцы несколько минут с интересом наблюдали, как отважный велосипедист борется со встречным ветром.

Жертвами разгула стихии в Нидерландах уже стали три человека. Двое мужчин погибли в результате падения деревьев, ещё одного сдуло ветром с большой высоты. Немало бед натворил ураган и в соседних Бельгии и Германии. Там также погибли люди. И синоптики предупреждают, что штормовой ветер продолжит бушевать до поздней ночи.

Оксана Фомичева, Алексей Оленченко. "ТВ Центр".