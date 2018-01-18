Россия и США будут сотрудничать по МКС как минимум до 2024 года

Теги: Космос сша санкции рогозин мкс россия

Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и США продолжат сотрудничество в космической отрасли, несмотря на введение американских санкций против нашей страны. По словам вице-премьера, российская сторона всегда выступала за то, чтобы космос не был предметом политических разногласий.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что Россия продолжит сотрудничать с США в космической отрасли, несмотря на введение американских санкций против нашей страны. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Сотрудничество по МКС сохранялось, сохраняется и будет сохраняться как минимум до 2024 года", - сказал Рогозин.

По его словам, российская сторона всегда выступала за то, чтобы космос не был предметом политических разногласий.

Кроме того, вице-премьер опроверг публикацию американских СМИ о грядущих проблемах в госкорпорации "Роскосмос".