Satisfaction: как танец полуголых курсантов взволновал общество

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Переполох на всю страну устроили курсанты Ульяновского института гражданской авиации. Видеоролик с их участием, который снимался как пародия на известный музыкальный клип, бьет рекорды по просмотрам в Интернете. Одновременно растет число тех, кого глубоко оскорбила шутка будущих летчиков. За танцы в полуголом виде весельчаков требуют наказать по всей строгости. Дошло даже до прокуратуры.

Под известную ритмичную песню молодые люди в нижнем белье и фуражках пилотов гражданской авиации совершают танцевальные движения. Стиль свободный и раскрепощенный, собственно как и в музыкальном клипе, который фактически спародировали, отмечает "ТВ Центр". Только там свои хореографические таланты и умение пользоваться строительным инструментом показывают девушки, а здесь эстафету перехватил сильный пол.

Как оказалось, герои этого видео — студенты-первокурсники Ульяновского института гражданской авиации. Ролик снят октябре, но в Сеть его выложили только сейчас. Там и вспыхнули первые споры. Часть интернет-сообщества посчитало, что будущие авиаторы не должны развлекаться столь фривольно. Затем Росавиация, Министерство транспорта и прокуратура устроили в вузе разбор полетов. Танцоров-первокурсников нашли, заставили писать объяснительные. Ректор пообещал самые суровые меры, вплоть до отчисления.

Возможно ульяновская пародия, была вдохновлена видео, снятым британскими военными еще несколько лет назад. А теперь в интернете пошла волна вирусных роликов, опубликованных в поддержку студентов. Один сняли ученики Рязанского сельскохозяйственного техникума. А создатель этого танцевального видео утверждает - у летчика есть только три состояния: летать, танцевать и любить.

Многие люди требуют не отчислять студентов. Петиция в их защиту в интернете уже набрала более 30 тысяч подписей. В тексте написано, что видео подразумевалось как шутка и не имело никакого подтекста. Да и вряд ли курсанты первого курса думали, что этим могут разволновать общественность или опорочить родной вуз. Поступок необдуманный, но разве из-за этого выгоняют из института.

"Обыкновенная дурость, молодые ребята выступили не подумав. Опубликовали все это в интернете. Но если вы даже и подурачились, причем здесь фуражки, причем здесь форма. В трусах, даже голяком, прыгайте сколько хотите. Но не надо одевать профессиональную форму, тысячи людей уважают эту форму",- говорит заслуженный летчик Юрий Сытник.

"Я требую немедленно прекратить любые гонения на этих молодых людей. Это их досуг, это их общежитие. Они что делали? Они танцевали! Вы что делаете, они что, напились пьяные? Какое-то физическое насилие? Ребята танцуют, им 17-18 лет, они молоды. Это мы старшее поколение уже не можем так делать. Форма одежды там тоже нормальная, жарко там, топят хорошо", - заступился за курсантов лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов посвятил студентам пост в фейсбуке, в котором согласился, что нельзя ломать жизнь молодым людям, в то же время нужно объяснить - что такое честь мундира. В любом случае, парням этот юношеский поступок станет уроком на всю жизнь. А институт получил вирусную рекламу. Теперь вся страна знает, что в Ульяновске готовят пилотов гражданской авиации.

Пётр Вершинин. Кирилл Леглер. Владислав Подымский. "ТВ Центр".