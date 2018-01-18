Собянин удвоил число бесплатных путевок в санатории по просьбе ветеранов

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Одно из проблемных направлений столичного здравоохранения - реабилитация больных после тяжелых травм и операций. Об этом заявил Сергей Собянин, посещая клинику Первого медицинского университета имени Сеченова. Москва уже занимается модернизацией реабилитационной службы, увеличилось число восстановительных клиник, но этого недостаточно.

Вместо выходов на ковер сейчас Али Шериеву приходится делать по несколько подходов с гантелями и учиться держать баланс. Чувствует он себя с новым оборудованием явно не так уверенно, как в родной стихии. Все это - часть восстановительных упражнений. Поначалу было трудно, но сейчас привык. Самое главное желание - поскорее вернуться в вольную борьбу.

В реабилитационный центр 67-й больницы Али попал с грыжей поясничного отдела позвоночника, передает "ТВ Центр". Врачи сказали, что без операции не обойтись. Все прошло успешно, а затем начались долгие восстановительные работы - уже 5 месяцев. Занимается в группе он с такими же спортсменами, мечтающими поскорее вернуться в форму. Распорядок дня точно как в спорте. Тренировки пропускать нельзя - с этим очень строго.

Таких реабилитационных центров в Москве становится все больше. Самый крупный - центр медицинской реабилитации УКБ №2 при государственном университете имени Сеченова - открылся 2 года назад и уже стал одной из ведущих клиник столицы по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Лечат широкий спектр заболеваний неврологического профиля и опорно-двигательной системы. Александр Чувашев получил травму 15 лет назад - сложный перелом позвоночника и повреждение спинного мозга. По прогнозам врачей, полностью восстановиться он не сможет. Но благодаря специальной методике, может даже заниматься спортом - любимым баскетболом.

Занятия проходят на современных тренажёрах, а упражнения разработаны индивидуально для каждого пациента. Кто-то заново учиться ходить при помощи экзоскелета, кто-то восстанавливает мелкую моторику при помощи специальных видеоигр. Центр посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в настоящее время правительство Москвы занимается модернизацией реабилитационной службы.

"Мы сегодня работаем над тем, чтобы создать эффективный трехуровневую систему реабилитации больных. От сложной операции до амбулаторного звена. До того момента, когда человек полностью будет чувствовать себя физически в хорошем состоянии", - сказал мэр.

Теперь медицинская реабилитация не заканчивается сразу после выписки пациента. Наоборот - все только начинается. Иногда лечащий врач может даже повторно назначить реабилитацию, если функциональность восстановилась не полностью. Кроме того, после больницы, пациенты при необходимости сразу направляются на реабилитацию в специализированные санатории. По сравнению с прошлым годом правительство Москвы увеличило количество бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение в 2 раза .

Александра Сергомасова, Александр Савин, Владимир Черных, Илья Ушаков, Артем Рассказихин. "ТВ Центр".