В Волгограде произошла перестрелка, один человек погиб

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В Волгограде произошла перестрелка. В результате инцидента, по предварительным данным, погиб молодой человек 1993 года рождения, трое были госпитализированы с огнестрельными ранениями. На месте работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства и причины происшедшего выясняются.

В Волгограде произошла перестрелка. В результате инцидента один человек – мужчина 1993 года рождения - погиб, трое госпитализированы с огнестрельными ранениями.

"Сообщение о том, что между дворами по проспекту Героев Сталинграда в Красноармейском районе слышны выстрелы, поступило сегодня около 19:00 по московскому времени", - сообщил "Интерфаксу" представитель регионального главка МВД Антон Корнаухов.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства и причины происшедшего выясняются.

Обновление: трое пострадавших во время стрельбы находятся в крайне тяжелом состоянии в коме. Об этом сообщила РИА Новости представитель СК по Волгоградской области. Неизвестные напали на мужчин недалеко от кафе. Они произвели в них выстрелы из различного вида оружия, а также причинили ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело.

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