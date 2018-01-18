В Волгограде произошла перестрелка, один человек погиб
Теги: стрельба волгоград Происшествие
В Волгограде произошла перестрелка. В результате инцидента, по предварительным данным, погиб молодой человек 1993 года рождения, трое были госпитализированы с огнестрельными ранениями. На месте работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства и причины происшедшего выясняются.
В Волгограде произошла перестрелка. В результате инцидента один человек – мужчина 1993 года рождения - погиб, трое госпитализированы с огнестрельными ранениями.
"Сообщение о том, что между дворами по проспекту Героев Сталинграда в Красноармейском районе слышны выстрелы, поступило сегодня около 19:00 по московскому времени", - сообщил "Интерфаксу" представитель регионального главка МВД Антон Корнаухов.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства и причины происшедшего выясняются.
Обновление: трое пострадавших во время стрельбы находятся в крайне тяжелом состоянии в коме. Об этом сообщила РИА Новости представитель СК по Волгоградской области. Неизвестные напали на мужчин недалеко от кафе. Они произвели в них выстрелы из различного вида оружия, а также причинили ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело.
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