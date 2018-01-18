Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

Теги: Спорт москва фигурное катание чемпионат

Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на ЧЕ по фигурному катанию в Москве. Второе место заняли Ксения Столбова и Федор Климов, а на третьей строчке оказались Наталья Забияко и Александр Энберт.

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

После короткой программы Тарасова и Морозов занимали пятое место. Однако затем в произвольной программе они показали лучший результат сезона, набрав 151,23 балла. Итоговая оценка спортсменов составила 221,60 балла.

Второе место в соревнованиях спортивных пар заняли россияне Ксения Столбова и Федор Климов, а на третьей строчке оказались также представители нашей страны Наталья Забияко и Александр Энберт.