Папа Римский помог упавшей с лошади женщине

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Кортеж Папы Римского был задержан в чилийском городе Икике. Это произошло, когда лошадь сбросила сотрудницу полиции на землю рядом с машиной понтифика. Франциск, нарушив протокол, остановил автомобиль и подошел к женщине. Благородный поступок главы Ватикана попал на видео.

Папа Римский Франциск остановил кортеж в Чили, чтобы помочь упавшей с лошади женщине-полицейской. TVC.RU публикует видео инцидента, который произошел на одной из улиц города Икике.

Лошадь сбросила женщину рядом с проезжающей машиной понтифика. Водителю пришлось резко отвернуть в сторону. После этого Франциск, нарушив протокол, остановил автомобиль и подошел к лежащей на земле сотруднице полиции, чтобы узнать о ее самочувствии.

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