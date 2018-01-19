Путин окунулся в прорубь на Селигере

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Президент России Владимир Путин после окончания рабочей программы в Петербурге посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь и принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер. Как рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков, температура в районе озера ночью не опускалась ниже минус 6-7 градусов. Пресс-секретарь добавил, что президент окунается в прорубь уже несколько лет.

Православные христиане отмечают 19 января праздник Крещения Господня. Он связан с евангельским событием, когда Иисус Христос совершил крещение, окунувшись в воды реки Иордан, передает "ТВ Центр".

Во всех российских храмах прошли торжественные службы. В московском Богоявленском соборе литургию провел патриарх Кирилл. Он совершил чин освящения воды. Считается, что в этот день она приобретает чудодейственную силу.

Владимир Путин праздник отметил в Тверской области. Он посетил Нило-Столобенскую Пустынь, где сначала побывал на литургии, а потом окунулся в воды озера Селигер. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это не первый опыт крещенских купаний главы государства. Во время больших церковных праздников Путин регулярно посещает храмы в разных уголках России.

В православный праздник освящаются воды всех водоемов, в том числе океанов, рек, озер. По всей стране было подготовлено 4 тысячи мест для купаний. В них уже приняли участие около миллиона человек.

На Дальнем Востоке традиции окунаться в купели не помешали аномальные морозы. В Якутии, Магаданской области, где термометры показывают минус 50, над прорубями установили палатки, везде дежурили спасатели и медики.

Москвичам в этом году с погодой повезло. Мягкий снег и до минус 7 - вполне комфортно, особенно для тех, кто решил нырнуть в прорубь впервые. По всему городу организовано около 60 купелей. В эту ночь окунуться к ним пришли не только москвичи, но и приезжие.