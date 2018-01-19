В Улан-Удэ подросток напал на школьников и учителя с топором

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Следователи выясняют обстоятельства происшествия в одной из школ Улан-Удэ. В пятницу утром в учебное заведение в микрорайоне "Сосновый бор" ворвался подросток с топором и бутылкой зажигательной смеси. Он устроил пожар и напал на преподавателя и учеников. Пострадали три школьника и учитель.

В Улан-Удэ задержали ученика школы, подозреваемого в нападении с топором на школьников. Инцидент произошел утром в микрорайоне "Сосновый бор". В результате, по предварительным данным, пострадали учительница и трое школьников, сообщает "ТВ Центр". Из здания были эвакуированы 500 человек. Возгорание потушено. Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело.

Драка с применением ножей в школе №127 Перми произошла 15 января. В результате пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Двух подростков – зачинщиков конфликта – арестовали на два месяца.

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