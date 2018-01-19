Политолог прокомментировал закон о реинтеграции Донбасса

Теги: закон События. 25-й час украина донбасс

Спровоцирует ли закон о реинтеграции возобновление военных действий в Донбассе, или он останется лишь бумагой, как считают многие киевские политики? На этот и другие вопросы в эфире "ТВ Центра" ответил политолог Алексей Чеснаков.

Закон о реинтеграции Донбасса в программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил этот с директором Центра политической конъюнктуры Алексеем Чеснаковым. Беседа коснулась также перспектив продолжения мирных переговоров в рамках минского формата, а также возможной реакции на решения Киева со стороны его западных партнёров.

"Из-за некоторых действий Украины гибнут люди и когда принимаются такие "листовки", то надо понимать всю цену этим "листовкам". Это сейчас они выглядят смешно, а дальше, возможно, это приведет к каким-то человеческим жертвам", - рассказал Чеснаков.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Читайте также:

Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса