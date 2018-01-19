Названа дата обращения Путина с посланием к Федеральному собранию

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Обращение президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию состоится 6 февраля. Эту дату назвали источники в Госдуме и в администрации президента.

В начале февраля президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Об этом пишет газета "Известия".

О том, что мероприятие состоится до мартовских выборов, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Госдуме уточнили, что пока в качестве примерной даты называется 6 февраля. Источник, близкий к администрации президента также назвал эту дату наиболее вероятной.

Эксперты отметили, что в 2018 году обращение президента будет носить программный характер.