ЦБ отозвал лицензию у "АлтайБизнес-банка"

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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у барнаульского "АлтайБизнес-банка". Причина - нарушения законов о банковской деятельности и использование рискованной бизнес-модели. В банке введена временная администрация.

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у барнаульского "АлтайБизнес-банка" и ввел временную администрацию, говорится на сайте регулятора.

В ЦБ сообщили, что проблемы у банка возникли из-за использования рисковой бизнес модели и нарушения законов о банковской деятельности. Дважды Банк России вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения, но руководство "АлтайБизнес-банка" не приняло никаких мер.

"Более того, возникший в 2017 году корпоративный конфликт между акционерами АКБ "АлтайБизнес-банк" (АО) препятствовал стабилизации финансового положения банка, что свидетельствовало о бесперспективности его дальнейшего функционирования", - добавили в ЦБ.

"АлтайБизнес-Банк" является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 декабря 2017 года кредитная организация занимала 512 место в банковской системе России

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