Россия поможет Сирии восстановить телекоммуникации

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Сирия планирует активно развивать телекоммуникации. Спрос на все виды связи в стране, которая возвращается к мирной жизни, большой. Российские вузы уже сейчас могут предоставить сирийским студентам доступ к своим онлайн курсам, и в целом Москва готова помочь восстановить IT-инфраструктуру в арабской республике.

Российскую делегацию в Дамасском университете встречают песней. Что такое упоительные вечера, студенты понимают с трудом. Но почти каждый из них решил, что должен выучить сначала русский. А потом, возможно, и получить образование в Москве. Высшее техническое.

"Мы обсуждали сегодня, как создать, совместные онлайн-курсы, которые уже используются в России, которые могут использоваться в Сирии. Мы готовы и с радостью встретим любые IT-проекты студентов, стартапы, которые будут заинтересованы в работе на российском рынке. Рассчитываем, что и сирийские коллеги готовы открыть свой рынок для российского программного обеспечения, интернет-сервисов, различных разработок", - рассказал министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

Трое друзей Эйхама уже поступили в московские вузы. Вернутся специалистами в области информационных технологий. "Мобильные технологии находятся в упадке, война остановила их развитие и отбросила далеко назад, наша задача - совершить рывок и вывести Сирию на новый уровень", - отметил студент Эйхам Аджасем.

В стране пока всего три сотовых оператора. Развитие мобильной связи, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Николай Никифоров успел это почувствовать. По иронии судьбы, министр связи сам едва без этой связи не остался. Даже в Дамаске она неустойчива. Но спрос на услуги все равно высок. Только у одного из десяти сирийцев нет мобильника. И страна сегодня очень надеется на помощь России.

"Для нас очень важно перенять ваш опыт. Ведь в России самые доступные и дешёвые услуги связи и интернета. Это именно то, что сейчас нужно нашей стране. Такие результаты, естественно, достигнуты в процессе интенсивной и продолжительной работы. И российские коллеги обещали поделиться этим опытом", - сообщил министр связи Сирии Али Ас Сагыр.

В перспективе прямая магистральная связь может связать половину ближневосточного региона. Сирию, Иран, Ирак. А в партнерстве с Россией эти страны решат еще одну глобальную проблему.

"Не секрет, что во многом вербовка участников незаконных вооружённых формирований, пропаганда экстремизма, террористические проявления во многом идут и с помощью сети интернет. Поэтому мы здесь объединяем свои усилия для того, чтобы победить это явление, в том числе и в информационной среде", - указал Никифоров.

Сирийские власти развития высоких технологий ждут не меньше, чем инвесторы и частный бизнес. Кабинет министров планирует перевести в цифровой формат всю экономику. Да и свою работу – в категорию электронного правительства.

Спрос на услуги связи настолько высок, что количество абонентов в Сирии сегодня не меньше, чем в Нью-Йорке или Москве. Но если США экспорт высоких информационных технологий запретили, введя санкции, то Россия, напротив, готова помочь.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр", Сирия.