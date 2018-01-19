Хакеры придумали новую схему телефонного мошенничества в России

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Новая схема мошенничества разработана аферистами в России. Они звонят через виртуальные АТС клиентам банков с номеров кредитных организаций, после чего, выведывают логины и пароли их карт.

Аферисты разработали новую схему мошенничества в России. Теперь они звонят через виртуальные АТС клиентам банков с номеров кредитных организаций и выведывают логины и пароли их карт, пишет газета "Известия".

Эксперты отметили, что ущерб от действий злоумышленников превысил 30 миллионов рублей. Пострадавших уже тысячи. Специалисты отмечают, что мошенники работают на основе уже существующей сети и позволяют создать рабочее место в любой точке мира.

Месячный расход на проведение махинаций оценивается в три тысячи рублей. Злоумышленники оформляют облачную АТС на одноразовую SIM-карту. После этого через web-интерфейс они меняют номер своей станции на номер банка и под видом его сотрудников обзванивают клиентов кредитных организаций, уточняют данные карт и похищают денежные средства.