Медики сообщили о 7 пострадавших из-за инцидента в бурятской школе

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В результате нападения на учеников в бурятской школе пострадали семь человек. Как сообщили в территориальном центре медицины катастроф, ранения получили шестеро детей и одна женщина - учитель русского языка и литературы. Среди пострадавших есть те, кто получил тяжелые и легкие травмы.

В результате нападения в школе в бурятском поселке Сосновый Бор пострадали семь человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу территориального центра медицины катастроф Вячеслава Тимкина.

"Пострадали семь человек: шесть детей и одна женщина", - сказал он.

По его словам, есть пострадавшие с тяжелыми и легкими травмами. О нападении доложили министру образования Ольге Васильевой. Об этом агентству "РИА Новости" рассказал пресс-секретарь главы ведомства Андрей Емельянов.

"Мы пока выясняем детали. Ольге Юрьевне о случившемся доложили", - сказал он.

Точных сведений о числе нападавших пока нет. В Следственном комитете сообщили об одном нападавшем. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, в настоящее время он задержан и находится в больнице после попытки совершить самоубийство.

В то же время ученики школы, рассказавшие подробности инцидента, сообщили о двоих нападавших. По их словам, нападение совершили ученики этой школы. Их фотографии школьники распространяют в социальных сетях.

"Я рассказывал стих, мне сказали, чтобы я садился, потому что хорошо его знаю. Если бы не сказали, и я бы договорил - меня бы просто не было сейчас. Это все в моем классе происходило. В мой класс кинул "коктейль Молотова", - рассказал один из учеников.

Нападение произошло в пятницу утром. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Как рассказала местная жительница городскому телеканалу Якутии, напавший на школьников девятиклассник накануне предупредил о своих намерениях.

"Мальчик предупредил, написал одной девочке в Viber, чтобы та не ходила в школу, так как "будет мясо". Сегодня мальчик ворвался в 23 кабинет, ударил топором трех детей и учительницу", - передает ее слова "Интерфакс".

Женщина также рассказала, что одному из детей нападавший ударил топором в спину, учительнице и ученику – по голове, одной девочке он отрубил палец.