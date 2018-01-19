На МКАД затруднено движение из-за разбросанных баллонов с гелием после ДТП

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Движение в районе 14 километра внешней стороны МКАД затруднено после аварии с участием грузовика, из которого проезжую часть выкатились 15 баллонов с гелием. Сообщается, что водитель грузовика наехал на препятствие.

На МКАДе в районе Котельников произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего баллоны с гелием, сообщает агентство "Москва".

Инцидент произошел на 14 километре внешней стороны МКАД. Водитель грузовика наехал на препятствие, в результате чего из машины на проезжую часть выкатились 15 баллонов с гелием. Пострадавших нет.

На данный момент движение на участке затруднено. По данным "Интерфакса", движение было частично остановлено.

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