Лавров встретился с генсеком ООН Гутерришем в Нью-Йорке

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Стороны обсудили обстановку в Сирии, на Корейском полуострове, а также иранскую ядерную программу.

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в Facebook.

Стороны обсудили наиболее злободневные вопросы повестки дня, включая ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове. По мнению политиков, урегулировать кризисную ситуацию можно только политико-дипломатическим способом.

Также Лавров и Гутерриш подтвердили приверженность неукоснительному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

Накануне Лавров выступил на заседании Совета безопасности ООН по вопросам о запрещении ядерного оружия. 19 января он примет участие в дискуссиях Совбеза по Афганистану и Центральной Азии.

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