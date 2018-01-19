Пожар на нефтепроводе в Саратовской области повредил 10 домов и 2 машины

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10 домов и два автомобиля сгорели в результате разлива нефтепродуктов и последующего пожара на магистральном нефтепроводе в Саратовской области. Пострадали два человека, они могли надышаться дымом.

В Саратовской области в результате разлива нефтепродуктов и последующего пожара загорелись 10 домов и два автомобиля, сообщает РИА Новости.

Губернатор региона Валерий Радаев заявил, что будет решаться вопрос о 100% материальной компенсации пострадавшим вплоть до организации их переселения. Кроме того, пострадали два местных жителя. Они могли надышаться дымом, поскольку нефть разлилась по селу и горела.

На данный момент открытое горение на магистральном нефтепроводе ликвидировано, пожар в населенном пункте потушен. По данным экстренных служб, ликвидация аварии продлится до исхода 19 января.

Накануне на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское произошел выход нефти с последующим возгоранием. Вылилось порядка двух тысяч кубометров нефти, а площадь пожара достигла одной тысячи квадратных метров.

Были эвакуированы 12 человек, в том числе ребенок. Пострадавших нет. Полицейские ищут свидетелей произошедшего для определения причин и всех обстоятельств аварии.

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