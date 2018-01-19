Православные отмечают Крещение Господне

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Православные христиане отмечают один из главных церковных праздников – Крещение Господне или Богоявление. Во время торжественных литургий в храмах совершается освящение воды

В Москве для купаний оборудовано почти 60 купелей. Таинство омовения в столице ежегодно совершают около 150 тысяч человек, передает "ТВ Центр". Под присмотром медиков и спасателей. Сразу после погружения можно согреться горячим чаем. В крещенских купаниях принял участие и президент. По дороге из Петербурга в Москву глава государства сделал остановку на озере Селигер. В мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни Владимир Путин не в первый раз. Президент посетил праздничную литургию и окунулся в освященную воду Селигера.

Крещенских морозов в центральной России в этом году не случилось. Ночная температура не опускается ниже минус десяти градусов. Чего не скажешь о Камчатке, где минус 20.

Во Владивостоке дует океанский ветер, но очереди к купелям от этого меньше не становятся. Крещение - первое и важнейшее христианское таинство. Именно через Крещение человек приобщается к церкви. В возрасте 30 лет, согласно религиозным преданиям, в водах Иордана от Иоанна Предтечи принял крещение Иисус.

Для человека погружение в освященную воду означает телесное и духовное омовение, которое можно совершить в течение всего крещенского дня. Главное - трезво оценить свои силы. Если здоровье не позволяет, можно просто набрать воды. Как говорят, на Крещение вся вода святая.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".