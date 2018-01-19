Лавров и генсек ООН призвали сохранить ядерную сделку с Ираном

Теги: Политика оон лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи в Нью-Йорке выразили приверженность неукоснительному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. Давление на Тегеран продолжают оказывать США.

8160-е заседание Совета Безопасности ООН открыл президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, отмечает "ТВ Центр". Эта страна впервые председательствует в Совбезе и к рассмотрению предложила тему, пожалуй, самую важную в современном мире: нераспространение оружия массового уничтожения. В июле этого года исполнится 50 лет со дня открытия к подписанию Договора о нераспространении ядерного оружия, напомнил в своем выступлении Сергей Лавров.

"К сожалению, к полувековому рубежу мы подходим с серьезным багажом противоречий. Убеждены, что риски и угрозы в этой области, с которыми мы сталкиваемся сегодня, должны устраняться именно на базе данного Договора при сбалансированном подходе к трем его составляющим – нераспространение, разоружение и мирное использование атомной энергии", - отметил министр.

Пока же ситуация только усложняется. США вместо использования дипломатических методов воздействия постоянно нагнетают обстановку вокруг Северной Кореи, а также грозят выйти из достигнутого с таким трудом соглашения по ядерной программе Ирана.

"Очевидно, что провал Совместного всеобъемлющего плана действий, тем более по вине одного из участников группы "5+1", станет тревожным сигналом для всей архитектуры международной безопасности, включая перспективы решения ядерной проблемы Корейского полуострова", - указал Лавров.

15 лет назад за этим же столом госсекретарь Колин Пауэлл тряс пробиркой с мифическим химоружием. Тогда это стало одним из решающих доводов для нападения на Ирак. Сегодня Вашингтон обвиняет в применении ядерного оружия Сирийское правительство, тогда как сам попустительствует тому, что опасные химикаты попали в руки террористов.

"На протяжении последних трех лет мы неоднократно предлагали принять резолюцию СБ ООН или хотя бы заявление его председателя с осуждением конкретных актов "химического" терроризма в Сирии и Ираке. К сожалению, все наши предложения неизменно встречали жесткое сопротивление со стороны ряда наших западных коллег", - заявил Лавров.

О том, что мир далек от достижения прочного доверия - эта тема также была в центре внимания, наглядно продемонстрировали США и их союзники - традиционно попытались тащить одеяло на себя и обвинять других в невыполнении договоренностей.

"Соединенные Штаты продолжают руководить усилиями по прекращению распространения ядерного оружия. Мы играем ведущую роль в обеспечении полного выполнения резолюции 1540 Совета безопасности. Однако реалии таковы, что сегодняшняя обстановка в плане безопасности более сложная, чем в прошлом. Виной тому режимы, которые угрожают сегодня миру оружием массового уничтожения, являются также источником и других угроз. Они отрицают права человека и основные свободы", - сказала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"К сожалению, в мире в целом и в Совете Безопасности, в частности, действительно, доверия не хватает. И это очевидно. Соединенные Штаты и Соединенное королевство продолжают манипулировать Советом и общественным мнением мирового сообщества. Нас намеренно не слышат и не слушают. И перевирают нашу позицию", - заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Речь, в частности, о деятельности Специального механизма расследования химических атак в Сирии. Доклад, подготовленный в результате его работы, не выдерживал никакой критики. Россия предложила провести работу над ошибками и после этого продлить мандат СМР. Но в ответ услышала лишь обвинения в намерении развалить механизм. В связи с этим Василий Небензя напомнил, что все меры должны открыто обсуждаться Совбезом и затем получать всеобщее одобрение. Это и будет настоящее доверие.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".