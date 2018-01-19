Появились подробности нападения на школу в Бурятии

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В Улан-Удэ выясняют обстоятельства нападения на учеников в одной из местных школ. По данным Следственного комитета, этим утром девятиклассник, вооружённый топором, ворвался в кабинет русского языка и литературы, бросил бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

Школа №5 в Улан-Удэ закрыта. Территория оцеплена. Повсюду полицейские и следователи. Внутри здание напоминает скорее кадры из фильма ужасов, чем учебные классы, отмечает "ТВ Центр".

В пятницу утром один из старшеклассников пришел в школу с топором и напал на учеников седьмого класса. Затем достал заготовленный коктейль Молотова и устроил пожар. Следственный комитет заявляет, что злоумышленник действовал один, но в правительстве Бурятии уверены: нападавших было трое. По предварительной информации, госпитализированы четверо – учительница и трое подростков. Есть сведения о том, что и злоумышленник попал в больницу - ранил себя и был доставлен к врачам под конвоем.

"Возбуждено уголовное дело в отношении ученика одной из местных школ по признакам преступления, предусматривающего ответственность за покушение на убийство двух или более лиц, совершенное в отношении малолетних. Мотивы этого преступления и полная картина происшествия сейчас выясняется следователями", - сообщили в бурятском управлении СКР.

В школу вызвали всех детей с родителями - для дачи показаний. Когда все случилось, напуганные дети побежали из школы врассыпную. Многие пытались найти укрытие в соседнем магазине. Продавцы пустили всех и, конечно, стали расспрашивать. Ребята рассказали, что еще несколько дней назад получали сообщения о том, что в пятницу в школу лучше не приходить, но думали, что это шутка.

Родители эту информацию подтвердили. Одна из учениц призналась своей маме, что видела такие сообщения. Как такое могло произойти в школе, и есть ли связь между этим случаем и подобным, который недавно произошел в Перми, выяснят правоохранительные органы. На место происшествия также направляется глава Бурятии Алексей Цыденов, он намерен взять расследование на личный контроль.

Елизавета Родина, "ТВ Центр".