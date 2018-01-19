По факту нападения на бурятскую школу возбуждено дело о халатности

Теги: расследование школа скр нападение Происшествие бурятия

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело по факту нападения на школу в Бурятии. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, дело возбуждено по статье о халатности. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию сотрудников школы, отвечавших за безопасность.

По факту нападения на школу в Бурятии возбуждено второе уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

"Уголовное дело по факту этого происшествия возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 и статьи 293 УК России ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних", "Халатность")", - рассказала она.

По ее словам, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников школы и представителей органов профилактики, отвечавших за безопасность учебного заведения.

Нападение произошло в пятницу утром в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. Ученик девятого класса, вооруженный топором, ножом и бутылкой с зажигательной смесью, совершил нападение в кабинете, где шел урок у семиклассников. Пострадали, по разным данным, от четырех до семи человек.