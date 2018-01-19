СКР завел на мэра Махачкалы уголовное дело за превышение полномочий

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Следствие возбудило уголовное дело в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Его подозревают в превышении полномочий с причинением тяжких последствий. Дело касается незаконной передачи земельного участка, находившегося в собственности Республики Дагестан.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Об этом сообщает официальный сайт СКР.

"Следственными органами Следственного комитета России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении главы городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" Мусы Мусаева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 286 УК России ("Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий")",- говорится в сообщении.

Следователи установили, что в марте 2016 года Мусаев превышая свои должностные полномочия, незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО "АСПК" в собственность земельного участка за плату в размере 1,1 миллиона рублей. При этом градоначальник заведомо знал, что этот земельный участок площадью около 17,5 тысячи квадратных метров Махачкале является собственностью Республики Дагестан.

При этом, согласно заключению специалиста рыночная стоимость указанного земельного участка составляет более 81 миллиона рублей.

Сейчас по делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на закрепление доказательств вины подозреваемого, в том числе обыски и выемки соответствующей документации.

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