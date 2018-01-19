Собянин: cтроительство Большой кольцевой линии метро ведется сразу на всех участках

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В Москве за этот год планируется построить более 20 новых станции метро. Сергей Собянин в пятницу осмотрел ход работ на одной из них. "Нижняя Масловка" станет частью новой ветки Третьего пересадочного контура.

Сергей Собянин осмотрел ход работ на строящейся станции метро "Нижняя Масловка". Она станет частью новой ветки Третьего пересадочного контура, передает "ТВ Центр".

Платформу возводят под площадью Бутырской заставы на глубине более 60 метров. Её соединят переходами с Савёловским вокзалом и серой веткой метро. Выходы будут организованы с двух сторон от Бутырской улицы.

Окончание строительства этой станции намечено на конец года. Транспортно-пересадочный узел поможет существенно увеличить пассажиропоток на этом направлении. По проекту, новая кольцевая линия подземки станет самой длинной в мире - её протяженность превысит 60 километров. Она соединит более 30 станций.

"На всех участках Большой кольцевой линии метро развернуто строительство, оно находится в разной стадии. На "Нижней Масловке" вблизи Савеловского вокзала строится станция самого глубоко залегания на этой линии, самая сложная. Она даст соединение двух веток метро, Савеловского вокзала, первого диаметра МЦД от Лобни до Одинцова, наземного транспорта. Здесь формируется крупнейший транспортно-пересадочный узел", - приводит слова Собянина АГН "Москва".