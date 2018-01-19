В Подмосковье пенсионер отрубил собутыльнику руки и голову

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Житель Серпухова в ходе ссоры убил собутыльника, а после отрубил ему руки и голову. На данный момент подозреваемый задержан, в его отношении решается вопрос об избрании меры пресечения.

Пенсионер в подмосковном Серпухове убил соседа во время совместного распития спиртных напитков, а после отрубил ему руки и голову, сообщает агентство "Москва".

Инцидент произошел 17 января. Мужчины совместно распивали спиртные напитки и между ними произошел конфликт. В ходе ссоры пенсионер нанес собутыльнику ножевое ранение, а после отрубил руки и голову.

На данный момент подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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