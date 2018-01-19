Роскомнадзор заблокирует группы в соцсетях с призывами к насилию в школах

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Роскомнадзор, Минкомсвязи и администрация социальных сетей с 19 января начнут блокировать сообщества в интернете, которые побуждают к насилию в школах. Механизм будет работать по аналогии с блокировкой групп с призывами к самоубийству.

В России начнут блокировать группы в интернете, которые призывают к насилию в школе, сообщил "Интерфаксу" замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

Министр отметил, что блокировка начнется с сегодняшнего дня, 19 января, поскольку групп выявлено немного. Ее совместными усилиями будут осуществлять Роскомнадзор, Минкомсвязи и администрация социальных сетей. Борьба сообществами, призывающими к насилию в школах, будет проходить по той же схеме, что и блокировка групп, побуждающих к суициду.

"Группы, призывающие к резне в школах, будут заблокированы, поскольку в своей деятельности они сразу же попадают и под призывы к терроризму, и под экстремизм, потому что они пропагандируют массовое антисоциальное поведение, по сути дела, провоцируют школьников на самоубийство. Таким образом, по аналогии с "Синим китом" они вне всякого сомнения будут заблокированы", - объяснили в Минкомсвязи.

Утром 19 января в Улан-Удэ девятиклассник, вооруженный топором, ножом и бутылкой с зажигательной смесью, совершил нападение в кабинете, где шел урок у семиклассников. Пострадали, по разным данным, от четырех до семи человек.

18 января в московской школе задержали старшеклассника, который попытался пронести в учебное заведение шесть перочинных ножей, охотничий патрон, сумочку с металлическими шариками, флакон с бензином, набор отверток, веревку, куски проволоки и два коробка спичек.

17 января в Челябинской области девятиклассник устроил поножовщину и ранил одноклассника.

15 января в Перми двое подростков с ножами умышленно ранили младшеклассников и учительницу. В результате происшествия пострадали 15 человек, из которых 13 были госпитализированы.

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