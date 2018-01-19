В Таиланде россиянина и украинку арестовали за торговлю наркотиками

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На острове Пхукет за торговлю наркотиками арестовали 27-летнего россиянина и 22-летнюю украинку. Пара находится под следствием. По данным полиции, россиянин продавал наркотики туристам в одном из местных пабов. Кроме того, у него на телефоне нашли фото его подруги с большим количеством наркотиков.

Полиция острова Пхукет арестовала 27-летнего россиянина и 22-летнюю украинку за торговлю наркотиками. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на тайский портал The Nation.

"В полицию Пхукета поступила информация о россиянине, который продавал наркотики туристам в одном из местных пабов. В ходе рейда полицейские обнаружили у него таблетку экстази, кокаин и марихуану. Так же на телефоне россиянина были фото его подруги с большим количеством наркотиков", - говорится в сообщении.

Пара находится под следствием. В Таиланде действует жесткое законодательство в отношении торговцев наркотиками. Россиянину и украинке может грозить смертная казнь.