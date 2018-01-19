Стрела автокрана упала на жилой дом в Кирове

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Стрела автокрана упала на двухэтажный жилой дом в Кирове. В результате погиб крановщик. Также пострадал один человек.

Один человек погиб, еще один пострадал в результате падения стрелы автокрана на жилой двухэтажный дом в Кирове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Жертвой инцидента, по предварительным данным, стал крановщик. Есть информация о повреждении двух квартир.

На месте ЧП работают экстренные службы.