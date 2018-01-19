СМИ вновь назвали поддержавшего боевиков ИГ рэпера Deso Dogg убитым

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Телеканал Al-Arabiya сообщил о ликвидации рэпера их Германии Дениса Кусперта, известного под псевдонимом Deso Dogg. Он воевал в Сирии на стороне ИГ. Ранее СМИ неоднократно сообщали о смерти музыканта, однако позднее появлялась информация с опровержением его гибели.

Рэпер из Германии Денис Кусперт, известный под псевдонимом Deso Dogg и воевавший на стороне террористической группировки "Исламское государство" (деятельность организации запрещена в России, - прим. ред.), убит в Сирии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на межарабский телеканал Al-Arabiya.

Музыкант был убит 18 января во время авиаудара на территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Кусперт считался одним из наиболее известных западных пропагандистов идеологии ИГ. Он неоднократно появлялся в роликах исламистов, в том числе - на видеозаписи обращения ИГ к мусульманам Кавказа.

Ранее СМИ дважды сообщали о смерти Кусперта. В апреле 2014 года два смертника из запрещенной в России организации "Джебхат ан-Нусра" подорвали себя, убив 16 бойцов организации ИГ. В их числе якобы находился рэпер.

Однако позднее телеканал CNN сообщил, что Кусперт был замечен на видеороликах ИГ с захвата газовых месторождений Аль-Шаер в сирийской провинции Хомс в 2014 году.

В октябре 2015 года Пентагон заявил о смерти Deso Dogg в результате авиаудара вблизи сирийской Ракки. Но 3 августа 2016 года оборонное ведомство США опубликовало заявление, опровергающее гибель Кусперта.