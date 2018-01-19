В результате падения крана в Кирове есть погибший и пострадавший

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Один человек погиб, еще один пострадал после падения башенного крана на двухэтажный жилой дом. Также поврежден один автомобиль. По факту происшествия региональная прокуратура начала проверку.

Прокуратура Кировской области начала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности и градостроительного законодательства после падения башенного крана на жилой дом, сообщает РИА Новости.

По данным экстренных служб региона, в результате ЧП один человек погиб, еще один пострадал. Упавшим краном также придавило автомобиль.

Ранее стало известно, что в Кирове на перекрестке улицы Мопра и Октябрьского проспекта упала стрела автокрана на жилой двухэтажный кирпичный дом. Кран находился на стройплощадке, где идет строительство многоэтажного дома.

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