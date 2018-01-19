Собянин осмотрел строящуюся станцию метро "Нижняя Масловка"

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На станции "Нижняя Масловка" строящейся Большой кольцевой линии метро скоро можно будет пересесть на поезд Одинцово - Лобня Московского центрального диаметра. Об этом в пятницу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения станции. "Нижняя Масловка" готова наполовину. Первые пассажиры здесь появятся уже до конца года.

Этот тоннель, можно сказать - сердце строящейся станции метро "Нижняя Масловка". Пассажирская платформа на глубине около 70 метров в районе площади Савеловского вокзала - центр грандиозного инженерного сооружения. Здесь соединятся две линии московской подземки, железная дорога, а также появится пассажирский терминал для наземного транспорта, передает "ТВ Центр".

На поверхности - плотная городская застройка и крупная автомобильная развязка. Строить метро тут можно только так называемым горнопроходческим способом. Совсем рядом - действующая линия метро и станция "Савеловская". Поэтому породу приходилось сначала вырабатывать специальным комбайном, затем размельчать и поднимать на поверхность.

Впереди - инженерное обустройство сотен технологических помещений, настройка оборудования и чистовая отделка. Но перед этим - доклад мэру о ходе работ. Причем, не в кабинете, а непосредственно в пыли подземной стройплощадки.

"В конце марта будут завершены горнопроходческие работы, предстоит смонтировать все системы, все оборудование и сделать отделку. До конца года на станции "Нижняя Масловка" планируем завершить все работы и пустить станцию с пассажирами", - доложил Собянину генеральный директор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков.

Эта новая станция станет крупнейшим пересадочным узлом столицы. Сюда будут прибывать поезда первого Московского центрального диаметра "Лобня - Одинцово". Пассажиры смогут продолжить путь наземным транспортом, или спуститься в метро. "Нижняя Масловка" - часть масштабного строительства так называемой "Большой кольцевой линии". На участке от "Делового Центра" в сторону станции "Петровский парк" перегонные тоннели уже готовы. Сейчас идут пуско-наладочные работы. Параллельно завершат отделочные работы и на этой станции глубокого заложения. "Нижняя Масловка", как обещают, будет красивой и необычной.

Как ожидают проектировщики, пассажиропоток Савеловского транспортно-пересадочного узла составит 265 тысяч человек в сутки. Помимо ТПУ, здесь построят перехватывающую парковку и крупный гостиничный комплекс. Полностью завершить работы на этом объекте планируют в ближайшие 2 года.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".