Как идет строительство канатной дороги в "Лужниках"

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Канатную дорогу от Воробьёвых гор до "Лужников" запустят через несколько месяцев. Трасса длиной более 700 метров решит сразу три задачи. Она станет дополнительной транспортной магистралью, соединив берега Москвы-реки, будет служить спортсменам и сможет привлекать туристов.

Это пока здесь все запорошено снегом, но под сугробами на склоне уже угадываются очертания будущей канатной дороги. А когда через Москва-реку перекинут трос и застывшие на станции колеса придут в движение, трасса свяжет два берега. И станет кратчайшим путем для спортсменов и болельщиков между стадионом "Лужники" и фан-зоной на Воробьевых горах, которую обустроят к чемпионату мира по футболу.

"Канатная дорога также позволяет разгрузить пассажиропоток. Чтобы добраться от Воробьевых гор до Лужников на машине потребуется 15-20 минут - если при хорошем раскладе. А на канатной дороге это займет не более пяти минут", - рассказал председатель координационного совета по реконструкции спортивного комплекса "Воробьевы горы" Андрей Брабец.

Экскурсия на высоте птичьего полета пока виртуальная. Но даже так масштаб проекта впечатляет. На дистанции почти в 700 метров - сразу 35 закрытых кабин, каждая на 8 мест. Зеркальный корпус, отполированный до блеска, станет отражать окружающий ландшафт - в общем, полное ощущение полета.

Более полутора тысяч человек за один час - такова, по расчетам, пропускная способность фуникулера. В некоторых кабинах можно будет перевозить даже велосипеды и спортивное снаряжение. Так что маршрут должны освоить и те, кто стремится попасть на горнолыжный трамплин. Благодаря новым опорам - их всего 9 - для катания по склонам появится больше места. Но это зимой, а летом все будет ради футбола.

"Сама по себе площадка "Лужники", помимо основной спортивной арены, еще и подразумевает строительство 14 различных объектов. Все они в разной степени готовности - от 40 до 95 %. И, безусловно, что к чемпионату мира мы будем абсолютно готовы", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ожидается, что первых посетителей канатная дорога примет за несколько дней до старта мирового первенства. Именно в "Лужниках" пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу. И встретить его обещают во всех смыслах на высоте.

Борис Иванин, Михаил Федоров, Алексей Зотов, "ТВ Центр".