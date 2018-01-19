Картины Брюллова из частных коллекций выставят в Третьяковской галерее

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В Третьяковской галерее 24 января откроется выставка "Карл Брюллов. Портреты из частного собрания Санкт-Петербурга".

Выставка картин Карла Брюллова из частного собрания открывается в Третьяковской галерее. На ней представят работы, которые нельзя увидеть в постоянных музейных экспозициях, сообщает "ТВ Центр".

Владелец этих полотен - родственник Брюллова. Собрание началось с портрета аббата. Он хранился в семье как реликвия. В итоге у петербургского коллекционера оказалось 8 картин, которые сейчас готовят к показу в Москве. С одной из них связана драматическая любовная история. "Молодая женщина у фортепьяно" - это юная жена Брюллова, пианистка Эмилия Тимм. С ней они сначала венчались, а потом были развенчаны.