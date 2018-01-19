7 минут солнца за месяц: как справиться с зимней депрессией

Теги: Общество зима москва

Зима в этом году москвичей не балует. Мало того, что началась в средине января, да ещё и ясных, солнечных дней - по пальцам можно сосчитать. У горожан началось настоящее "световое голодание", ну и как следствие - упадок сил, раздражительность и даже депрессия.

"7 минут солнца в декабре!" Это могло бы стать отличным названием для фильма или книги. Но это жизнь. И столько времени в минувшем месяце москвичи могли видеть солнце. Декабрь, в принципе, считается самым мрачным в году, но в среднем 17-18 часов солнце обычно светит. А тут атлантические циклоны вмешались.

"Минувший декабрь стал не только самым теплым, но и самым тёмным месяцем в истории метеорологических наблюдений. Среднемесячная температура оказывалась более чем на пять градусов выше средних многолетних значений. А вот солнца мы практически не видели", - рассказала ведущий специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.

Впору, казалось бы, впасть в депрессию и писать роман "Беспросветность", однако москвичи не намерены унывать. У каждого свои способы увидеть свет. Специалисты же советуют не экономить, как минимум, на свете электрическом - если темно, включать его и днём. В особо сложных случаях возможна и специальная светотерапия.

Среди повышающих настроение естественных антидепрессантов, конечно, и полноценный сон, и здоровый секс, и позитивные эмоции. Можно заниматься йогой, она помогает сохранять внутреннее равновесие. Настоящему йогу достаточно просто представить себе солнце.

"В восточной практике даже есть такой метод - напитывание себя солнцем. Мы представляем перед собой солнце, и мы напитываемся его солнечными лучами, все тело начинает светиться солнечным светом изнутри", - отметил инструктор по йоге Сергей Чучмаев.

Избежать хандры позволит и занятие спортом - тренажерный зал, бассейн, коньки - много ведь в Москве катков с искусственным льдом. А с появлением снега уже и на лыжи становиться можно. В серые пасмурные дни и питание должно быть солнечным. Овощи, фрукты - особенно подойдут бананы или инжир. И жирная рыба. Не исключена и витаминотерапия.

"Употребление витамина Д - мы можем это делать в таблетках, используя аптечные рекомендации, мы можем это делать при помощи коррекции своего рациона", - рассказал психотерапевт Максим Марачев.

Вообще в новом году дело пошло на поправку, утверждают синоптики. За первую половину января солнце в Москве видели гораздо чаще, чем в ноябре-декабре. Правда, в ближайшие дни погода будет пасмурной. И только на следующей неделе натиск очередных атлантических циклонов сойдет на нет.

А если темпы глобального изменения климата в ближайшее время резко не наберут обороты, то впереди все-таки весна. А её уж совсем невозможно представить без солнца.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".