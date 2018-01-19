"Промсвязьбанк" станет опорным банком для гособоронзаказа

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Санируемый "Промсвязьбанк" займется обслуживанием гособоронзаказа, при этом банк не прекратит выполнять свои классические операции. Кредитная организация будет докапитализирована и передана в собственность государства.

Правительство совместно с Банком России назначили ПАО "Промсвязьбанк" опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу, передает ТАСС.

"Банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов", - сообщил агентству министр финансов Антон Силуанов.

При этом "Промсвязьбанк" продолжит выполнять свои классические операции. Кредитная организация будет докапитализирована и передана в собственность государства. По данным "Газеты.ru", это произойдет в I квартале 2018 года.

Возглавит кредитную организацию руководитель Российского экспортного центра Петр Фрадков, сын бывшего премьер-министра России и экс-главы Службы внешней разведки (СВР) Михаила Фрадкова.

ЦБ 15 декабря объявил о санации "Промсвязьбанка", входящего в топ-10 крупнейших банков России по размеру активов. Банк санируется с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

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