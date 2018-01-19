Минтруд уточнил данные о поддержке переезжающих на Дальний Восток

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В Госдуму не поступал на законопроект о выплате до одного миллиона рублей россиянам, переезжающим работать на Дальний Восток. Об этом рассказали в Министерстве труда.

Минтруд в пятницу разъяснил ситуацию с увеличением поддержи переезжающим на Дальний Восток.

Отмечается, что министерство вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства, в соответствии с которым предлагает увеличить размер финансовой поддержки для работодателей, которые участвуют в региональных программах повышения мобильности трудовых ресурсов, до одного миллиона рублей.

"В некоторых СМИ появились сообщения со ссылкой на Минвостокразвития России о том, что законопроект, предусматривающий выплату до 1 миллиона рублей россиянам, переезжающим работать на Дальний Восток по программе трудовой мобильности, внесен на рассмотрение в Госдуму России. Это не соответствует действительности", - приводит "Газета.Ru" сообщение ведомства.

Работодателям предоставляется 225 тысяч рублей на одного привлеченного из другого региона работника.