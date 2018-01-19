Причиной пожара в автобусе в Казахстане стало использование открытого огня в салоне

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В Министерстве внутренних дел Казахстана назвали предварительную причину возгорания автобуса на трассе Самара - Шымкент, в результате которого погибли 52 человека. По данным МВД, пожар произошел из-за использования в салоне бензинового источника открытого огня.

Пожар в автобусе на трассе Самара - Шымкент, в результате которого погибли 52 человека, произошел из-за открытого огня в салоне. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на министерство внутренних дел Казахстана.

"Предварительная версия - это пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса, которая подтверждается показаниями водителей и пассажиров. Версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются", - рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и пожарная лаборатория. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Утром 18 января на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области загорелся автобус "Икарус". По данным местных властей, в салоне находились два водителя и 55 пассажиров. Погибли 52 гражданина Узбекистана. Эвакуации помешала заблокированная боковая дверь автобуса. Спастись удалось пятерым, в том числе троим водителям из Казахстана.