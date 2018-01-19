В Брюсселе мигранты напали на полицейский патруль

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В результате нападения группы из 40 мигрантов на усиленный полицейский патруль на северо-западной окраине Брюсселя ранения получили двое полицейских. После этого стражи порядка задержали 16 человек - выходцев из Судана, Эритреи и Эфиопии.

Два сотрудника полиции Брюсселя получили ранения в результате нападения 40 мигрантов на усиленный полицейский патруль. Это произошло на северо-западе бельгийской столицы, передает ТАСС.

В результате атаки полицейские открыли предупредительный огонь. В итоге стражи порядка задержали 16 человек. Это выходцы из Судана, Эритреи и Эфиопии.

Стычка произошла в ночь с 18 на 19 января на стоянке для отдыха дальнобойщиков в коммуне Гран-Бигар на северо-западе Брюсселя.