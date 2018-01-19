В Бурятии временно закрыли сеть кафе после массового отравления

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В Бурятии суд закрыл на три месяца всю сеть кафе "ШулэнДо" после отравления 133 посетителей. Роспотребнадзор выяснил, что в одном из кафе посуда сушилась на полу, сырые и готовые продукты хранились вместе, а стены и потолки были поражены плесенью.

В Бурятии на 90 суток приостановили работу сети кафе "ШулэнДо", где отравились более 130 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

На данный момент продолжаются внеплановые проверки поставщиков продовольствия. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что работники одного из кафе сети сушили посуду на полу, сырые и готовые продукты хранили вместе, а на стенах и потолках была плесень.

Всего отравились 133 человека, 83 пострадавшим потребовалась госпитализация. Больше чем у половины отравившихся диагностирован сальмонеллез. По данным властей, с 8 по 11 января кафе посетили 2,5 тысячи человек.

Роспотребнадзор возбудил 14 дел об административных правонарушениях, полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".

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