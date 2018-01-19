Госдума приняла закон о классификации гостиниц

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В пятницу Госдума в окончательном чтении приняла закон о "звёздном статусе" отечественных гостиниц. Теперь, как и в большинстве стран, российским отелям, гостиницам, а также другим туристическим объектам должна быть присвоена соответствующая категория. Её определяет количество звёзд, которые отражают уровень комфорта клиентов.

Госдума приняла в пятницу в третьем чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение обязательной классификации гостиниц. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Согласно нововведениям, с 1 июля 2019 года будет проводиться обязательная классификация в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года - в отношении гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года - в отношении всех гостиниц.

Как ожидается, инициатива поможет повысить качество оказания услуг и укрепит борьбу с теневым рынком. Закон вступит в силу в начале следующего года. Также депутаты одобрили в первом чтении ещё одну инициативу. Она позволяет упростить производство аналогов лекарств, созданных за рубежом.