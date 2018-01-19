Крупный астероид пролетит рядом с Землей в начале февраля

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В начале февраля около нашей планеты пролетит опасный астероид. По данным ученых, его ширина составляет более километра, а скорость - более 100 тысяч километров в час. Астрономы уверены, если бы астероид столкнулся с Землей, то это могло бы привести к концу света.

Крупный астероид под названием 2002 AJ129 пролетит недалеко от Земли 4 февраля. Об этом сообщает "Русская планета".

По данным ученых, космический объект является потенциально опасным. Ширина астероида составляет более километра.

При этом специалисты отметили, что опасный объект пролетит в четырех миллионах километрах от нашей планеты. Его скорость составит более 100 тысяч километров в час.

Астрономы уверены, если бы астероид столкнулся с Землей, то это могло бы привести к концу света: оседание пыли в результате катастрофы длилось бы не один год.