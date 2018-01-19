Песков: детей необходимо оградить от зла, не нарушая свободы интернета

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал последние инциденты в российских школах и меры, которые необходимо принять для защиты детей. По его словам, необходимо оградить молодое поколение от зла, однако сделать это нужно, не нарушая принципов свободы интернета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с необходимостью оградить детей от негатива в интернете. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу кремлевской пресс-службы.

"Безусловно, необходимо продолжение обсуждения того, что надлежит сделать, чтобы оградить людей, и в первую очередь, молодое подрастающее поколение от этого самого зла, не нарушая принципов свободы интернета", - сказал он.

Таким образом, Песков прокомментировал последние события, произошедшие в российских школах. Пресс-секретарь главы государства отметил, что о необходимости оградить детей от негатива в интернете неоднократно говорил Владимир Путин.

В пятницу утром в школе №5 в Улан-Удэ девятиклассник, вооружённый топором, ворвался в кабинет русского языка и литературы, бросил бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. 18 января в московской школе задержали старшеклассника, который попытался пронести в учебное заведение шесть перочинных ножей, охотничий патрон, сумочку с металлическими шариками, флакон с бензином, набор отверток, веревку, куски проволоки и два коробка спичек. 17 января в Челябинской области девятиклассник устроил поножовщину и ранил одноклассника. 15 января в Перми двое подростков с ножами умышленно ранили учащихся младших классов и учительницу. В результате происшествия пострадали 15 человек, из которых 13 были госпитализированы.

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