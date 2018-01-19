Саакашвили могут депортировать из Украины на следующей неделе

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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опасается, что на следующей неделе украинский суд может лишить его последних легальных оснований находиться в стране. Он также заявил, что лучше сядет в тюрьму в Киеве, чем полетит на отдых на Мальдивы.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его могут депортировать из Украины на следующей неделе, передает "МИР24". Политик, которого в июле 2017 года лишили украинского гражданства, полагает, что это решение украинская власть примет без его присутствия в стране.

"Я бы не хотел, чтобы во вторник меня погрузили в самолет в неизвестном направлении из заснеженного Киева. Мне киевский снег гораздо роднее, чем все остальное. Даже если меня на Мальдивы отправят на год, на остров президентский, то мне лучше сидеть в тюрьме здесь", - цитирует "Интерфакс" Саакашвили.

Ранее суд в Тбилиси заочно приговорил экс-президента Грузии к трем годам лишения свободы. Он был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями.

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